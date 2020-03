En savoir plus sur Yann Barthes

Avec la fermeture des écoles depuis ce lundi, les parents se retrouvent à devoir faire l’école à la maison. Comment on s’organise pour enseigner aux petits (et aux plus grands) quand on n’est pas soi-même instituteur ? Comment on assure les cours quand on doit aussi travailler depuis chez soi ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé poser la question aux premiers concernés.