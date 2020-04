Chaouch Express : les libraires font de la résistance

En savoir plus sur Yann Barthes

Depuis le début du confinement, les libraires luttent pour survivre. Obligés à fermer leurs portes, les librairies ont depuis peu le droit de rouvrir, à certaines conditions : il est désormais possible de commander et de venir retirer ses livres en magasin et les libraires ont également la possibilité de livrer à domicile. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu auprès de Sophie Fornairon, libraire dans le Xe arrondissement de Paris pour voir comment la reprise s’organise.