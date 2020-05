Chaouch Express : les théâtres pourront-ils rouvrir après le confinement ?

En savoir plus sur Yann Barthes

Le secteur de la culture est lui aussi particulièrement touché par le confinement. Chaque année, 6 millions de français se pressent notamment dans les salles de théâtre qui, depuis début mars, sont fermées à double tour. Les théâtres, qu’ils soient petits ou grands, pourront-ils rouvrir et accueillir de nouveau leurs spectateurs après le confinement ? Comment faire respecter les gestes barrières sur la scène et dans les salles ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé poser la question au patron de l’un des plus vieux théâtres de Paris, le théâtre du Palais Royal.