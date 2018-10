Chaouch Express : le match truqué du PSG, on en pense quoi à Marseille ?

Le 3 octobre dernier, le PSG a écrasé l’Étoile Rouge de Belgrade 6 buts à 1 à domicile. Si les Parisiens n’avaient pas caché leur joie après la défaite cuisante de leurs adversaires en Ligue des Champions, des rumeurs de trucage du match pourraient venir ternir leur bonheur. L’un des hauts dirigeants du club serbe est soupçonné d’avoir parié près de cinq millions d’euros sur la défaite de son club. Pour y parvenir, il aurait mis plusieurs des joueurs dans la combine. Alertée sur ces soupçons, l’UEFA a à son tour alerté la justice française, qui a diligenté une enquête. Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est intéressé à la question et a été à la rencontre des supporters parisiens (et Marseillais, pour l'objectivité) et des dirigeants sportifs.