Chaouch Express : Mélenchon fâché avec l'accent, les Français fâchés avec Mélenchon

Mercredi soir, Jean-Luc Mélenchon a moqué une journaliste pour son accent de Toulouse. Rapidement, la séquence fait le tour des réseaux sociaux et de nombreuses personnes, qu’elles soient politiques ou non, s’insurgent depuis d’une telle moquerie. Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu interroger l’homme à l’accent le plus prononcé du PAF : Jean-Michel Aphatie. Et il a aussi été faire un tour du côté de Marseille, là où Jean-Luc Mélenchon est pourtant député.