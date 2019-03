Chaouch Express : on a fact-checké Marine Le Pen après ses propos sur l’Algérie

Alors qu’on ne parle que de l’Algérie dans les médias, Azzeddine Ahmed-Chaouch en profite pour faire le vrai du faux sur ce qu’a dit Marine Le Pen sur le pays et ses habitants. La mobilisation des Algériens a fini par payer : Abdelaziz Bouteflika renonce à un cinquième mandat à la tête du pays. Depuis des semaines, des centaines de milliers d’Algériens défilaient pacifiquement dans les rues pour exiger le départ du président Bouteflika. À la tête de l’Algérie depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika espérait briguer un cinquième mandat, alors même que le président algérien n’a pas été vu en public depuis des années. Malade, très affaibli, il n’était plus en capacité d’assurer ses déplacements officiels. Il a promis, lundi 11 mars, de quitter le pouvoir. Pendant plusieurs semaines, donc, on n’a parlé que de l’Algérie dans les médias. Et beaucoup de fausses informations, circulent sur le pays, son fonctionnement ou encore ses habitants. Marine Le Pen en a énoncé un certain nombre sur le plateau de BFMTV ce mardi. Alors oui, les Algériens ont beaucoup d’humour, mais non, ils ne sont pas 10 millions à vouloir obtenir un VISA pour la France. Azzeddine Ahmed-Chaouch démêle le vrai du faux.