Chaouch Express – Place des femmes dans les médias : qui sont les bons et les mauvais élèves du PAF ?

Pour la toute première fois, une intelligence artificielle a mesuré le temps de parole des hommes et des femmes dans les médias et, sans surprise, les femmes parlent deux fois moins que leurs homologues masculins. Pour comprendre comment ça marche dans les médias, qui sont les bons et les mauvais élèves de la parité, Azzeddine Ahmed-Chaouch a analysé les chaînes de télé et de radio et a rencontré des journalistes femmes pour en parler avec eux.