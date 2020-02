De plus en plus de Français croient en « l’effondrement », la certitude que notre monde actuel, notre mode de vie est voué à s’écrouler. Pourquoi cette théorie fait-elle de plus en plus d’adeptes ? Les Français ont-ils tort d’être aussi pessimistes ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé à la rencontre de ceux qui y croient.

