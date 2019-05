C’était sans doute l’un des temps forts les plus attendus de ce 72ème Festival de Cannes : la montée des marches du dernier film de Quentin Tarantino, « One Upon a time in Hollywood ». Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie et Quentin Tarantino ont foulé le tapis rouge mardi. Azzeddine Ahmed-Chaouch y était.