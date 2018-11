Chaouch Express : les préservatifs bientôt remboursés par la sécu

La ministre de la Santé, Agnès Buzyn en a fait l’annonce ce mardi matin : les préservatifs seront bientôt remboursés par la sécurité sociale. La décision, validée par la Haute Autorité de santé, doit permettre l’accès à tous aux préservatifs et, ainsi, réduire le taux de transmission du VIH. Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu en savoir plus, il s'est donc rendu chez le roi de la capote à Paris, et auprès des jeunes, qui ne sont pas forcément prêts à pousser la porte de leur médecin pour avoir une prescription.