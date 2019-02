En 2016, l’ancien vice-président de l’Assemblée nationale et député écologiste Denis Baupin était accusé d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel par huit femmes. Elles ont toutes été déboutées pour cause de prescription des faits. Ce février s’ouvre pourtant leur procès : Denis Baupin les attaque, elles, ainsi que France Inter et Mediapart pour « diffamation ».