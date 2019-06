Chaouch Express : pour réduire la pollution, faut-il interdire les vols intérieurs en France ?

L’aérien est le mode de transport le plus polluant au monde. De plus en plus, des voix s’élèvent pour réduire le nombre de vols chaque jour dans le monde. Privilégier le train, choisir des destinations moins lointaines, ... plusieurs leviers sont à considérer pour réduire l’emprunte carbone du trafic aérien. Pour les députés de la France insoumise, il faudrait carrément supprimer les vols intérieurs en France, facilement remplaçables par des liaisons en train d’après eux. Est-ce possible ? Serait-ce utile ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a enquêté pour son Chaouch Express.