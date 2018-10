Chaouch Express : le remaniement ? Rien à secouer !

Toute la journée de mardi, les journalistes sur Twitter, les chaînes d’infos en continue, les médias papiers et web ont tourné en boucle sur un remaniement ministériel… qui n’est finalement jamais arrivé. Le changement de gouvernement ne sera finalement pas acté avant « vendredi minimum », font savoir l’Élysée et Matignon. L’ébullition de la presse aura donc été inutile… Et les Français, de leur côté, étaient-ils aussi impatients que les médias de connaître leurs nouveaux ministres ? Azzeddine Ahmed-Chaouch a été à leur rencontrer pour leur poser la question. Verdict : les Français s’en balancent, total.