Chaouch Express : rencontre avec celle qui épluche les 20 000 amendements de la FI sur la réforme des retraites

La réforme des retraites passera-t-elle l’Assemblée nationale ? Près de 22 000 amendements ont été déposés par les députés – dont 19 000 par la France insoumise – afin de modifier le texte de loi et retarder le travail parlementaire. Ces 22 000 amendements, même les plus incongrus, doivent être étudiés un par un. Brigitte Bourguinon est députée LREM du Pas-de-Calais et c’est à elle que revient le boulot. Azzeddine Ahmed-Chaouch l’a rencontrée pour son Chaouch Express.

