Chaouch Express : rencontre avec Lyès Alouane, victime d'agressions homophobes

Les agressions homophobes se multiplient à Paris et dans le reste de la France depuis le début de l’année. L’Express y consacre sa Une cette semaine, avec un appel à la lutte contre les violences homophobes signé par de nombreuses personnalités. En couverture, six personnes récemment agressées par ce qu'homosexuelles. Azzeddine Ahmed-Chaouch a rencontré l'une d'entre elle. Il s'appelle Lyès Alouane, il vit à Gennevilliers, et il n'est plus le bienvenu dans sa ville.