Tout le week-end à Porte de Versailles, à Paris, se tenait le salon du "Made in France". Vêtements, produits du terroir, nouvelles technologies, meubles, gadgets, … les artisans du "fabriqué en France" s’étaient rassemblés pour présenter leurs produits. Azzeddine Ahmed-Chaouch a été y faire un tour, il s'est fait plein de nouveaux copains et il a retrouvé Arnaud Montebourg et même Marine Le Pen.