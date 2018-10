Chaouch Express : le SMS fail de Laurent Wauquiez

Décidemment, Laurent Wauquiez devrait décrocher un peu de son téléphone portable. Après avoir envoyé un SMS aux lycéens de sa région, en utilisant de manière controversée le fichier de leur numéro normalement réservé à la communication de la région, le président de la droite a une fois de plus fait une belle grosse bourde téléphonique. Cette fois, pas question d’envoyer un message de bonne rentrée à des lycéens, mais de préparer une shitstorm médiatique contre Frédéric Péchenard, dans le cas où il accepterait de prendre le poste de ministre de l’Intérieur. Dans ce SMS envoyé à ses équipes, Laurent Wauquiez listait les éléments de langages à suivre pour descendre et décrédibiliser cet ancien ténor de la droite. Et il l’a envoyé à toutes ses équipes… y compris Frédéric Péchenard.