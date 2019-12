Toute cette semaine, Azzeddine Ahmed-Chaouch s’intéresse à la réforme des retraites voulues par le gouvernement et décriée par les syndicats. Ce lundi, il a voulu savoir combien il allait toucher en étant à la retraite et pour ça, deux options : le simulateur de retraite du gouvernement et celui des syndicats. Avec des résultats très différents.

En savoir plus sur Yann Barthes