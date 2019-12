Le dernier Star Wars, Rise of Skywalker, est en salles depuis ce mercredi 19 décembre pour le plus grand plaisir des fans de sabres laser et de guerre dans l'espace. Mais croire que Star Wars ce n'est QUE ça, c'est peut-être passer à côté de l'essentiel du film. Et si la saga Star Wars était en fait profondément philosophique ? On en parle avec Azzeddine Ahmed-Chaouch dans son Chaouch Express.

