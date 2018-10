Chaouch Express : vignettes poids-lourds, qu’en pensent les chauffeurs routiers ?

La semaine dernière, Quotidien vous parlait d’Elizabeth Borne après son passage au micro de RTL. La ministre des Transports y avait assuré que les poids lourds pouvaient traverser la France, après avoir fait le plein en Belgique, sans avoir à passer de nouveau par la pompe avant l’Espagne. Une possibilité qui ferait perdre de l’argent à la France, selon la ministre, qui veut mettre un terme aux chauffeurs qui « ne financent pas les infrastructures » qu’ils utilisent pourtant quotidiennement. Pour y remédier, la ministre des Transports, ainsi que le nouveau ministre de l’Écologie, François de Rugy, souhaitent introduire une « vignette poids-lourds » afin de financer la construction et les infrastructures de transport. Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, y est farouchement opposé. Azzeddine Ahmed-Chaouch a voulu en savoir plus, il a donc été interroger les principaux concernés : les chauffeurs routiers. Sans surprise, ils ne sont pas super chauds pour payer plus.