Chaouch Express : visite guidée de la prison des Beaumettes à Marseille

Depuis sa fermeture en septembre, la prison des Beaumettes de Marseille s’est transformée en outil pédagogique. Il est désormais possible de la visiter, de nombreuses sorties scolaires y sont d’ailleurs organisées. Pour cause, la prison des Beaumettes a vu passer de nombreux criminels parmi les plus recherchés et aujourd’hui, elle fascinerait presque. Azzeddine Ahmed-Chaouch nous fait la visite guidée de la prison la plus célèbre de France dans son Chaouch Express.

En savoir plus sur Yann Barthes