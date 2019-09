Chaouch Express : y a-t-il un "racisme anti-blanc" dans le foot ? On fact-check Pierre Ménes

C’est LA grosse polémique du week-end : sur le plateau de CNEWS, le journaliste sportif Pierre Ménès a assuré qu’il existait un « racisme anti-blanc » dans le football. Ses propos ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et déclenchés un nombre incalculable de débats plus ou moins polis sur le web. Pour comprendre la polémique, Azzeddine Ahmed-Chaouch s’est rendu dans les clubs de foot amateurs d’Île-de-France et a rencontré Laurent de Béchade, nouvelle coqueluche des identitaires et tout frais soutien de Pierre Ménes.