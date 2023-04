Charles III et Camilla en Allemagne : gala chic et passion pommes de terre

Faute d’une visite en France, annulée pour cause de manifestations contre la réforme des retraites, le roi Charles III et la reine consort sont allés directement en Allemagne. Au programme : gala à la Schloss Bellevue avec une Camilla toute en strass et visite d’un marché berlinois avec le roi Charles captivé par des pommes de terre.