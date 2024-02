Charles III : les réactions dans les médias du monde entier

Buckingham Palace l’a annoncé lundi soir via un communiqué : le roi Charles III souffre d’un cancer. L’annonce était à la Une de toute la presse britannique ce mardi et le monarque a été aperçu, en compagnie de la reine consort, à bord de sa voiture à Londres dans l’après-midi.

En savoir plus sur Julien Bellver