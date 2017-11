Charles Manson : Le monstre est mort

Ce matin, nous avons appris la mort de Charles Manson décédé hier dans un hôpital californien à 20h13 heure locale et depuis, les médias américains ne parlent que de lui. Et si on parle autant de Charles Manson aux Etats-Unis, c’est parce qu’il est devenu au fil du temps une obsession médiatique. En 1969, les américains découvrent son visage à la Une du magazine Life après l’assassinat de la femme de Roman Polanski, Sharon Tate. Ce numéro s’est écoulé à près de 2 millions d’exemplaires. Depuis, il n’a jamais cessé de fasciner les médias américains. Extrait de l’émission Quotidien du lundi 20 novembre 2017 diffusée sur TMC – Partie 2