Charlie Hebdo : à l’ouverture d’un procès hors-normes

En savoir plus sur Yann Barthes

Ce mercredi s’est ouvert le procès des attentats contre Charlie Hebdo et l’Hyper Casher. Un procès historique qui devrait durer 49 jours. Le 7 janvier 2015, l’attaque avait fait douze victimes, dont 11 parmi la rédaction du journal satirique : Cabu, Charb, Honoré, Tignous, Wolinski, Elsa Cayat, Bernard Marris, Mustapha Ourrad, Michel Renaud ainsi que le policier chargé de la protection de Charb, Franck Brinsolaro. Le gardien de la paix, Ahmed Merabet, sera tué quelques minutes plus tard en tentant d’empêcher la fuite des deux terroristes. Le 8 janvier, un troisième terroriste abat la policière Clarissa Jean-Philippe avant de prendre en otage, le 9 janvier, les clients et les employés de l’Hyper Casher de Vincennes, faisant 4 victimes. Azzeddine Ahmed-Chaouch était au palais de Justice de Paris, placé sous haute sécurité.