Ce soir, on va parler de journaux, d’information, de liberté de la presse, de caricature… Et on commence par le duel Charlie Hebdo/Mediapart qui enflamme les réseaux sociaux depuis 24h. Julien Bellver a enquêté ! Tout est parti de la caricature de l’islamologue et théologien Tarik Ramadan, accusé de viol et d’agressions sexuelles … Extrait de l’émission Quotidien du Mercredi 8 novembre 2017 – Partie 1