"Le point faible, c'est l'inexpérience" : Charlotte Chaffanjon et David Revault d'Allones sur le nouveau gouvernement  

Afin d'analyser le nouveau gouvernement d'Edouard Philippe, les 11 hommes et 11 femmes nommés aujourd'hui à 15h, Quotidien a reçu David Revault d’Allones du Journal du Dimanche et Charlotte Chafanjon du Point. Ont-ils été surpris ? Quelle évolution prévoient-ils pour le nouveau gouvernement ? Qu'en pensent-ils ? On a fait le point avec ces deux journalistes politiques éminents.