Le lundi de Pâques... Une occasion en or pour les plus petits d'aller gambader joyeusement, panier en osier à la main, à la recherche d’œufs en chocolat de qualité variable. Cette année encore, la chasse a été bonne. C'est en tout cas ce que laissait supposer le reportage de France 2. Parce que nous, on a eu un autre envers du décor...