Cher Père Noël… on est prêt à tout pour sauver 2021

À situation désespérée, mesure désespérée. Après l’année 2020 bien merdique qu’on vient de passer, on ne voyait plus qu’une seule solution pour espérer que 2021 se passe mieux : demander l’aide du Père Noël. Alors on lui a écrit une lettre, mais une vraie hein ! Une vraie lettre dans laquelle on lui dit qu’on est vraiment prêt à tout pour passer une meilleure année. Prêts à faire du sport, mais pour de vrai. Prêts à manger 5 fruits ET 5 légumes par jour alors que normalement on doit en manger que 5. Prêts à aller voir pépé ou mémé en EHPAD sans râler. Prêts à aller au musée toutes les semaines. Ou tous les mois. Ou tous les trimestres. Prêts à retourner dans les bars et les restos et même à sourire quand on nous balancera notre café à la tronche. Prêts à retourner au cinéma, même si c’est pour voir La reine des neiges en boucle. Prêts à se faire vacciner en direct, à l’antenne, dans la fesse même s’il le faut. Prêts à faire du vélo sous la pluie avec Anne Hidalgo et à aimer ça. Prêts à arrêter de laisser couler l’eau quand on se brosse les dents et même à faire du compost. Prêts à écouter Rires & Chansons. Prêts à mettre pour de vrai l’écharpe moche qui gratte offerte par Tata Janine. Prêts à ré-inviter Aya Nakamura. On est même prêts à laisser Nicolas Dupont-Aignan finir sa phrase.