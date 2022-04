Chez Philippe Poutou, avant de devenir président, on veut surtout "changer le monde"

À quatre jours du premier tour, un candidat est devenu la star des médias et des réseaux sociaux : Philippe Poutou. Le candidat du NPA a l’habitude, le même rituel se répète tous les 5 ans depuis dix ans. En 2017, il avait fait le buzz avec ses attaques contre François Fillon. En 2022, c’est en taclant Éric Zemmour qu’il a fait le bonheur des réseaux sociaux. Philippe Poutou le sait, ses chances d’accéder au second tour sont infimes. Tant mieux, ce n’est pas son but. Le candidat du NPA veut avant tout imposer ses idées anticapitalistes dans le débat public. Mercredi, Philippe Poutou organisait sa fête de fin de campagne à Bordeaux, où il est conseiller municipal. Fanny Duvot et Louis de Saxé y étaient.