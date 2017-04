Chien de Président : chienne de vie !  

Aux Etats-Unis, il y a une règle très simple à respecter : si tu veux être président, tu dois avoir un chien. C’est comme ça. C’est une vieille tradition. D’ailleurs, tout le monde connaît ces initiales utilisées par les services secrets. A la Maison Blanche, il y a Potus, Flotus, mais il existe aussi FDOTUS, pour First Dog of The United States. Le Premier Chien des Etats-Unis, c’est très sérieux. La preuve en images.