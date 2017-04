Des chiens contre le cancer : des toutous et de la science  

On connaissait les chiens renifleurs de drogue. Les chiens renifleurs d’explosifs. Les chiens policiers. Les chiens d’avalanche. Aujourd’hui, on compte de plus en plus sur les chiens pour aider la médecine. Un exemple : le très réputé Institut Curie mène actuellement une expérience avec des bergers malinois pour dépister le cancer du sein. C’est très sérieux. Nous sommes allés à l’Institut pour comprendre le principe : tout commence avec une compresse. L’idée : c’est donc de dire, le cancer a une odeur, et certains chiens sont capables de l’identifier.