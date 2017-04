Des chiens et des hommes : petite histoire du toutou à travers les âges  

Le 30 Mars 2017, Nabilla était retrouvée en larmes devant l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. La raison de son désarroi ? Pita, son petit chien adoré, n'a pas l'autorisation de la douane de la suivre à Londres. Face à un tel dilemme, la star de la télé et des réseaux sociaux est désemparée et fond en pleurs. Quelle que soit l'époque, on peut dire que les hommes ont entretenu une relation particulière aux canidés. Sur la scène de Pink Floyd, dans les chansons d'Iggy Pop, sur les genoux de Gainsbourg, sur les plateaux télé, et même dans l'espace, le chien est partout où ses maîtres ont un jour mis les pieds. Retour en vidéo sur l'histoire avec un grand H du meilleur ami de l'homme.