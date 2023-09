Chirurgie esthétique illégale : une tendance dangereuse

Mercredi 13 septembre, avait lieu le procès de deux sœurs de 22 et 25 ans qui ont pratiqué la chirurgie esthétique alors qu’elles n’étaient pas médecins. Elles ont toutes les deux ont été condamnées, l’une à quatre ans de prison dont un an ferme, et l’autre à deux ans de prison avec sursis. Des faits qui font écho à l’enquête menée par Elsa Mari et Ariane Riou dans leur livre, « Génération bistouri : Enquête sur les ravages de la chirurgie esthétique chez les jeunes ». En effet, les 18-34 ans consomment davantage d’actes esthétiques que les 50-60 ans, souvent sous l’influence de certaines personnalités médiatiques connues sur les réseaux sociaux. Pourtant, la loi interdit aux influenceurs de faire la promotion de la médecine esthétique.