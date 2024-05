Choose France : les GAFAM au secours de l’économie française ?

Lundi 13 mai se tenait le salon "Choose France" au château de Versailles en présence d’Emmanuel Macron, Bruno Le Maire et surtout les dirigeants des plus grandes entreprises mondiales. L’objectif assumé du gouvernement : vanter les mérites de la France pour convaincre les patrons des GAFAM d’investir massivement dans notre économie. Mission réussie du côté d’Amazon et Google notamment, dont les patrons semblent avoir "oublié" que Bruno Le Maire tentait en parallèle de les taxer au niveau européen.

