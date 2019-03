Christchurch : qui sont les figures de l'extrême-droite en Australie et Nouvelle-Zélande ?

Lors de sa comparution face au tribunal de Christchurch, l’assaillant qui a fait 50 victimes parmi les fidèles d’une mosquée n’a pas dit un mot, mais a fait un geste lourd de sens : le signe de ralliement des suprématistes blancs. Pourtant, lorsqu’on parle de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, l’influence de l’extrême-droite n’est pas la première chose qui vient à l’esprit. Et pour cause : jusque-là, les courants extrémistes étaient assez minoritaires dans les deux pays. En Nouvelle-Zélande, une figure montante tente de populariser un discours toujours plus extrême : Winston Peters. On en parle avec Baptiste des Monstiers.