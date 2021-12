Christiane Taubira : "On ne peut pas prendre le risque de laisser les gens morfler 5 ans de plus"

La gauche peut-elle se rassembler derrière une personne, une candidature, une dynamique pour l’emporter en 2022 ? Pour Christiane Taubira, les cinq candidats de gauche sont « incontestablement de grande valeur », mais aucune de leur voix ne semble ne vouloir se détacher des autres. L’ancienne Garde des Sceaux rappelle qu’on « ne peut pas prendre le risque de laisser les gens morfler cinq ans de plus ». « On ne peut pas prendre le risque de laisser la haine, la peur, la défiance vis-à-vis des autres, on ne peut pas prendre le risque de laisser cette société se disloquer », ajoute Christiane Taubira pour qui la gauche « doit gagner » en 2022.