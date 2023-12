Christophe Béchu, le ministre de l’Environnement pas écolo ?

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, est au centre d’une polémique après divers déplacements en France effectués en avion privé. Une information révélée par le trimestriel angevin, La Topette. Six déplacements auraient été dénombrés par le journal, pour un total de plus de 12 000 kilomètres parcourus, émanant 23 tonnes de CO2. Ce qui correspond au bilan carbone d’un Français en trois ans. Le principal intéressé assume, et s’en prend même à Anne Hidalgo, lui qui déclare toujours étudier la meilleure option. Pendant ce temps-là, Clément Beaune, interrogé sur sa future candidature à la mairie de Paris, ne s’est pas montré tendre avec Anne Hidalgo. L’occasion de s’exprimer également sur sa volonté de baisser la vitesse sur le périphérique parisien.