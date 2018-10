Christophe Castaner part à l’Intérieur (et il s’est bien foutu de son successeur)

C’est officiel, Christophe Castaner est le nouveau ministre de l’Intérieur du gouvernement Philippe III. Il a donc quitté son ministère des Relations avec le parlement ce mardi matin, pour laisser la place à son successeur, Marc Fresneau. Et on a bien senti qu’il se foutait de sa gueule quand il a insisté sur sa « tristesse » de quitter ce ministère, de sa « jalousie » à laisser sa place à Marc Fresneau, de cette si « belle maison ». Alors qu’il part pour l’Intérieur, juste le ministère le plus puissant du gouvernement.