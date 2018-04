Elle a porté la loi ouvrant le mariage à tous les couples, qu’ils soient composés d’un homme et d’une femme, de deux femmes ou de deux hommes. Le Mariage pour tous fête aujourd’hui son cinquième anniversaire. Christiane Taubira, en plateau sur Quotidien, est toujours "submergée par l’émotion" et félicite le travail des rapporteurs de lois et des députés.