Clips de campagne : Mélenchon partout, l’union nulle part

Les nouveaux clips de campagne pour les législatives sont sortis. Côté LREM, on la joue ambiance slow motion, avec un Emmanuel Macron discret, presque subliminal. Côté Les Républicains en revanche, c’est la Christian Jacob mania. Côté NUPES, on s’est creusé la tête pour réunir toutes les stars de la gauche pour au final ne garder que Jean-Luc Mélenchon et les cadres de son parti.