Club de la presse : les journalistes Mathilde Siraud et Olivier Pérou décryptent l’actu de la semaine

La semaine a encore été marquée par d’importantes mobilisations contre la réforme des retraites en France. Mathilde Siraud, journaliste au magazine Le Point, et Olivier Pérou, journaliste pour le journal L’Express, reviennent pour Quotidien sur l’actualité de ces derniers jours. Qui sont les grands perdants et les grands gagnants de la semaine selon eux ? Emmanuel Macron peut-il redonner un cap à sa politique, comme il l’a affirmé ? De quoi dépend l’avenir d’Élisabeth Borne ? Que va-t-il se passer pendant les quatre prochaines années ? Les journalistes Mathilde Siraud et Olivier Pérou répondent aux questions de Yann Barthès, ce soir, sur le plateau de Quotidien.