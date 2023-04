Club de la presse : les journalistes Oriane Mancini et Simon Le Baron décryptent l’actu politique de la semaine

Cette semaine a encore été marquée par de nombreux événements. Oriane Mancini, journaliste politique sur Public Sénat, et Simon Le Baron, journaliste politique pour France Inter, reviennent pour Quotidien sur l’actualité de ces derniers jours. Qui sont les grands perdants et les grands gagnants de la semaine selon eux ? Est-ce que la mobilisation contre la réforme des retraites est à bout de souffle ? Que veulent dire les sondages, publiés cette semaine, qui donnent Marine Le Pen présidente de la République ? Les journalistes Oriane Mancini et Simon Le Baron y répondent, ce soir, sur le plateau de Quotidien.