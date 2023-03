Club de la presse – Ukraine, Palmade, Retraites : l’actu de la semaine décryptée par Étienne Gernelle et Carole Barjon

Guerre en Ukraine, offensive sur Bakhmout, Pierre Palmade, réforme des retraites au Sénat et dans la rue : tous ces sujets ont fait l’actu cette semaine. Pour les débriefer, on ouvre le « Club de presse », un rendez-vous avec des professionnels de la profession. Ce vendredi, Yann Barthès reçoit Etienne Gernelle, patron du Point et Carole Barjon de l’Obs.