CNEWS dans le viseur de l’Arcom

Une chaîne télé peut-elle prendre parti dans un mouvement social ? Chez CNEWS en tout cas, on répond oui. Depuis lundi soir, le logo de la chaîne s’est retourné sur lui-même, en soutien aux agriculteurs qui ont fait du panneau à l’envers la signature de leur mouvement. L’Arcom, de son côté, pourrait ne pas tolérer de voir une chaîne qui jouit d’une fréquence publique et gratuite faire ce qu’elle veut. Le Monde nous apprend ce mardi que le Conseil d’Etat va bientôt rendre une décision qui pourrait bouleverser l’intégralité du modèle éditorial et économique de la chaîne.