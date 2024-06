CNews dépasse BFMTV, séisme dans les médias français

Pour la première fois de son histoire, CNews est devenue la première chaîne info de France, dépassant BFMTV au classement des audiences au mois de mai. Un bouleversement dans le paysage médiatique qui traduit la montée en puissance de la chaîne du clan Bolloré. Un succès qui traduit également le changement du paysage politique français, qui bascule de plus en plus à droite, ce qui fait les affaires de CNews et sa ligne éditoriale.

