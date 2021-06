CNEWS frise la crise de nerfs après la Une de Libération

À Europe 1, la grève est terminée. Après six jours de mobilisation, les salariés ont repris le travail, mais la colère persiste. Ce mercredi, le journal Libération a frappé fort avec une Une coup de poing comme il en a l’habitude. La Une et l’édito au vitriol qui l’accompagne ont été très peu appréciés par la rédaction de CNEWS. Depuis mardi soir, les journalistes de la chaîne tweetent sans relâche pour critiquer le journal et Pascal Praud s’en est donné à cœur joie sur son plateau ce mercredi.