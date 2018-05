C'était la grande polémique de la saison 2018 de The Voice. Mennel Ibtissem, malgré un talent qu'aucun des coachs n'avait démenti, a dû quitter l'aventure The Voice après que d'anciens tweets polémiques, écrits notamment à la suite de l'attentat de Nice, ont refait sur face. Sur le plateau de Quotidien, Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo reviennent sur cet épisode, le départ de Mennel et ses projets pour l'avenir.