Au cœur de l’évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes

Baptiste des Monstiers s’est rendu sur le site du projet abandonné d’aéroport sur Notre-Dame-des-Landes. L’évacuation de la zone, ordonnée par le gouvernement, a eu lieu ce 9 avril dès 3h du matin. Plusieurs heurts entre forces de l’ordre et zadistes ont été recensés. Les équipes de Quotidien ont suivi l’avancée des forces de l’ordre au cœur de la ZAD, entre rapport de force et scène surréaliste, entre gendarmes et militants. Les zadistes déplorent 7 blessés, loin de l’affrontement très redouté par l’État.